Пензенцев просят не торопиться с оформлением нового вида пособия

17 января министр труда, социальной защиты и демографии Алексей Качан провел брифинг, на котором рассказал о новой мере поддержки семей, где есть дошкольники.

Алексей Качан напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию озвучил ряд изменений, призванных улучшить демографическую ситуацию в стране. В их числе — введение с 1 января 2020 года выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет. Они полагаются тем родителям, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека (среднедушевой ПМ в Пензенской области — 9179 руб.). Будет выплачиваться 50% этой суммы на ребенка.

«По подсчетам, это коснется около 12 тысяч детей в Пензенской области», — отметил он.

От граждан поступает много обращений по вопросам начисления данного пособия. По словам министра, спешить с этим не нужно, пока не определены все механизмы.

«Время есть. В течение полугода можно будет подать заявление, при этом деньги будут выплачены из расчета, начиная с января», — сказал Алексей Качан.

По всем вопросам по поводу получения пособий и выплат граждане могут обратиться по телефону «горячей линии». Ее номер — 8−800−201−60−86. Звонок — бесплатный.

Какие еще изменения озвучил президент в послании Федеральному Собранию, вы можете узнать здесь.