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Решение о новом порядке медосмотра для водителей примут в феврале

17 января в 12:44 32 просмотра

В России окончательное решение о новом порядке медосмотра автолюбителей отложили, оно будет принято в феврале, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РИА Новости.

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн уточнил, что в настоящее время обсуждается проблема раннего выявления злоупотребления алкоголем и наркотиками среди водителей. Врач уверен, что в той или иной части приказ будет реализован.

Напомним, правила медосвидетельствования водителей должны были измениться 22 ноября. Согласно постановлению Минздрава, для получения справки от нарколога нужно сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. Из-за новых исследований стоимость справки должна была подорожать в несколько раз. От того, что 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, Минздрав объявил, что откладывает нововведение на неопределенный срок.


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