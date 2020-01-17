Водителей предупредили о тумане на трассе в Пензенской области

Подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографию.

Он рассказал, что на участке трассы от села Трофимовка в сторону Самары — туман, за несколько метров практически ничего не видно. Ситуация осложнена тем, что дорога — сырая. Мужчина просит быть водителей осторожными.

«Сплошь до Кузнецка туман», — прокомментировал пост другой подписчик группы.

Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям не делать резких движений в такую погоду. На дороге следует быть предельно внимательными и осторожными.