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Водителей предупредили о тумане на трассе в Пензенской области

17 января в 13:01 164 просмотра

Пользователи Сети предупредили пензенских водителей о плохой видимости на трассе М-5 «Урал» из-за сильного тумана.

Подписчик группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» опубликовал фотографию.

Он рассказал, что на участке трассы от села Трофимовка в сторону Самары — туман, за несколько метров практически ничего не видно. Ситуация осложнена тем, что дорога — сырая. Мужчина просит быть водителей осторожными.

«Сплошь до Кузнецка туман», — прокомментировал пост другой подписчик группы.

Сотрудники ГИБДД советуют автолюбителям не делать резких движений в такую погоду. На дороге следует быть предельно внимательными и осторожными.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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