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В Пензе неизвестный врезался в авто премиум-класса и уехал

17 января в 14:02 64 просмотра

Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей аварии, произошедшей в центре Пензы.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие произошло 21 декабря в 13:30. Напротив дома № 3 по ул. Космодемьянской неустановленный автомобиль врезался в Lexus. После чего водитель уехал с места аварии.

В результате произошедшего дорогая иномарка получила механические повреждения.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 59−90−47, 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (областная ГИБДД).

Напомним, согласно КоАП, за оставление места ДТП водителю может грозит лишение прав либо до 15 суток ареста.


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