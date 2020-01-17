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Путин поручил подумать над запуском серийного производства самолета «Байкал»

17 января в 14:22 152 просмотра

Президент Владимир Путин поручил правительству страны продумать запуск серийного производства самолета «Байкал».

«Рассмотреть вопрос о проектировании и запуске серийного производства самолета «Байкал» на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификации с учетом реализации проекта по созданию легкого многоцелевого самолета, обратив особое внимание на объемы и источники финансирования соответствующих работ, а также его финансово-экономические и летно-технические параметры», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 31 января 2020 года.

Как пишут РИА Новости, ранее Минпромторг сообщал, что ТВС-2ДТС — это экспериментальный образец воздушного судна, который создан для отработки новых технологий, и с учетом полученного научно-технического задела создается новый серийный самолет.


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