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Белозерцев существенно улучшил позиции в медиарейтинге губернаторов страны

17 января в 14:33 150 просмотров

Индекс цитируемости губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за 2019 год составил 281 026,3. Такие данные предоставила компания «Медиалогия».

Имя Ивана Белозерцева упоминали в СМИ 56 727 раз.

Среди глав субъектов Приволжского федерального округа пензенский губернатор по цитируемости занял пятую строчку, улучшив позиции по сравнению с прошлым годом на три пункта, по России — 25 место (+12 пункта).

Лидером российского медиарейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин (медиаиндекс — 2 169 149,5), в Приволжском федеральном округе больше всего писали о главе Республики Башкартостан Радие Хабирове (869 639,1).

Специалисты компании отметили, что у Ивана Белозерцева — самое заметное перемещение в рейтинге.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает несколько тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.


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