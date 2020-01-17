В Городищенском районе машина въехала в стоящий грузовик

В пресс-службе пензенского регионального управления ГИБДД рассказали об аварии на трассе в Городищенском районе.

Установлено, что рано утром 16 января на дороге «Н.Елюзань — Камешкир — Лопатино» автомобиль Lada Largus столкнулся со стоящим КамАЗом.

В результате 46-летний водитель легковушки получил травмы. Медики осмотрели его на месте происшествия и отпустили. 41-летняя женщина, которая ехала с ним, пострадала серьезнее, ее госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными за рулем, не отвлекаться от дороги. Следует соблюдать дистанцию, боковой интервал, а также не совершать резких маневров.