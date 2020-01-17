В Пензе на «Лыжне России» ожидают 3500 участников

9 февраля пройдет всероссийская массовая гонка «Лыжня России» (0+). В мэрии Пензы прошло совещание на эту тему.

Гонка в городе, как обычно, пройдет в лесном массиве микрорайона Арбеково, но на этот раз — на верхней площадке со стороны дороги на Малую Валяевку. Замглавы администрации Пензы Владимир Попков поручил ответственным подготовить предложения по организации доставки участников соревнований.

«Можно задействовать школьные автобусы, чтобы обеспечить подвоз учащихся до места мероприятия», — сказал он.

Также заммэра поручил подготовить трассу, провести работы по очистке подъездных путей и парковки.

«В ближайшее время проведем выездное совещание на месте. Наша задача — провести все необходимые подготовительные мероприятия для комфортного пребывания горожан на спортивном празднике», — отметил Владимир Попков.

В Пензе массовая лыжная гонка проводится с 2006 года. Традиционно в «Лыжне России» принимают участие профессиональные лыжники и любители от 3 до 80 лет, хотя ограничений по возрасту не существует.

Ожидаемое количество участников в этом году — 3500 человек.

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