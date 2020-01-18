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Олигарх Евтушенков решил вложиться в турбазу под Мокшаном?

18 января в 07:03 36 просмотров

Тернистый путь получения земли под «рекреационные цели». В первых числах октября 2017 года на сессии собрания представителей Мокшанского района четвертого созыва был утвержден Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения.

Согласно утвержденного регламента, решение об отнесении земель к землям особо охраняемых территорий местного значения Мокшанского района принимается администрацией района в виде постановления. С одной стороны — рутина — депутаты наделили администрацию полномочиями принимать решение по некоторым вопросам. А с другой — столь серьезный вопрос, который теоретически может вызвать негативную реакцию у жителей района (для сведения — на землях особо охраняемых территорий местного значения запрещено, в числе прочего: прокладка коммуникаций, движение и стоянка транспортных средств, а также «иные виды деятельности, осуществление которых на особо охраняемых территориях запрещено законодательством»), депутаты — представители народа — отдали администрации!

Кстати, в Пензе вопрос наделения территории статусом особо охраняемых территорий местного значения решает представительный орган власти — гордума. В Заречном и Каменке — собрание представителей. Правда, с соответствующими регламентами там определились еще 10 лет назад. Почему же в Мокшане вспомнили об этом только в октябре 2017 года?

Но не будем гадать.

02.10.2017 депутаты собрания представителей Мокшанского района утвердили Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения, а 07.12.2017 администрацией Мокшанского района было принято постановление № 1194 об отнесении некоего земельного участка с кадастровым номером 58:18:0930602:107 к землям особо охраняемых территорий местного значения Мокшанского района Пензенской области…

***

Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, 06.03.2017 было зарегистрировано право собственности на земельный участок (с номером 58:18:0930602:107) площадью 138 420 квадратных метров за ООО «Веста-Спорт». Участок расположен в границах Царевщинского сельсовета Мокшанского района, и на тот момент относился к категории «земли сельскохозяйственного назначения». 23.06.2017 в единый государственный реестр недвижимости были внесены изменения в сведения о виде разрешенного использования земельного участка — отдых (рекреация), охота и рыбалка.

Заметим, что земельный участок находится на порядочном удалении от районного центра и порядка в трех-четырех километрах от ближайшего населенного пункта. Местность весьма живописная: с одной стороны к участку вплотную подходит лес, с другой — искусственный водоем — Калиновский пруд.

За какую сумму ООО «Веста-Спорт» приобрело такую красоту, естественно, неизвестно. Зато очень много известно про саму компанию, ее учредителях и конечных бенефициарах.

***

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, компания, столь активно интересующаяся землей в живописном уголке Пензенской области, была учреждена в апреле 2016 года и имеет адрес: Москва, ул. Бакунинская, д.1−3.

Основным видом деятельности компании записана «физкультурно-оздоровительная», дополнительными — деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания и др.

Уставной капитал ООО «Веста-Спорт» составляет 63 миллиона рублей, а единственным учредителем является ООО «Веста», также имеющая «прописку» в московском офисном центре на Бакунинской.

Генеральным директором ООО «Веста-Спорт» (впрочем, как и материнской компании ООО «Веста») выступает Теймураз Шенгелия.
В уставном капитале ООО «Веста» у Теймураза Теймуразовича доля 5 процентов (да и те под обременением). 95 процентов доли (а это миллиард рублей без 50 миллионов Шенгели) принадлежит Евтушенковой Вере Александровне — снохе российского олигарха, председателя совета директоров АФК «Система» Владимира Евтушенкова (жене председателя совета директоров ПАО МТС Феликса Евтушенкова).

По данным Форбс, состояние Владимира Евтушенкова в 2010 году оценивалось в $7,5 миллиарда, но к концу 2019 оно составило $2,1 миллиарда.

«Максимум пришелся на 2014 год, когда состояние Евтушенкова оценивалось в $9 млрд. За 10 лет Евтушенков лишился крупного нефтяного актива — «Башнефти». Кроме того, в 2017 году после подачи «Роснефтью» многомиллиардного иска к АФК «Система» капитализация этой компании упала более чем вдвое и до сих пор не восстановилась до прежних уровней…»

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Но вернемся к отнесению участка к землям особо охраняемых территорий местного значения — с какой целью это делалось? По всей вероятности для придания большего веса при дальнейшей смене категории земли с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли особо охраняемых территорий (рекреационного назначения)».

Ну, право слово — не кукурузу же сажать в таком красивом месте!

Строить дома на земле сельскохозяйственного назначения — запрещено, а вот на земле рекреационного назначения — пожалуйста. Но! Статья 98 Земельного кодекса — «в состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря…»

***

В середине 2018 года ООО «Веста-Спорт» обратилось в Департамент государственного имущества Пензенской области с ходатайством о переводе своего земельного участка в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешенного использования рекреационного назначения — отдых, охота и рыбалка.

При этом в письме компания указала, что «использовать земельный участок в целях сельскохозяйственного назначения нецелесообразно в связи с низким плодородием почв». Ну, кто бы сомневался?!

Был подготовлен проект решения, который был направлен для согласования в министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Но там такого же понимания, как в администрации Мокшанского района, московские коммерсанты не нашли. Сочли, что часть участка, который хотят «перевести», относится к лесфонду, да и береговая линия водоема должна быть открыта для общего доступа…

Спор перешел в судебные инстанции, где пензенский минлесхоз проиграл ООО «Веста-Спорт» вчистую. Точку поставил в конце декабря 2019 года Поволжский окружной суд, обязав министерство согласовать проект постановления «О переводе земельного участка из одной категории в другую в Мокшанском районе Пензенской области».

***

Так почему же Владимира Евтушенкова так заинтересовал этот уголок Пензенской области? Впрочем, сомнительно, что он знает о том, что делает одна из сотен подконтрольных ему компаний. Вероятно, балом правит наемный менеджер. Кстати, гендиректор ООО «Веста-спорт» Теймураз Шенгелия работал в АФК «Системе» с начала 2000-х — сначала курировал коммерческую недвижимость в «Системе-Галс», потом был заместителем гендиректора «Детского мира» (также принадлежавшего АФК «Система»). Неужели он принял решение самостоятельно?
Или же кто-то дал ему команду? Может быть все-таки Сам?

Неужели Евтушенков решил обосноваться в мокшанской глуши? Или решил там построить турбазу для работников? Или решил вложиться в туристический бизнес?

Так или иначе — полагаем, через пару лет обязательно узнаем…

Дмитрий Гулин

«Новая социальная газета»

(Текст представляет собой перепечатку из издания «Новая социальная газета». Орфография и пунктуация сохранены)


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