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Владимир Путин встретился с рабочей группой по изменениям в Конституцию

17 января в 15:57 162 просмотра

Президент России Владимир Путин встретился с участниками рабочей группы по подготовке предложений поправок в Конституцию.

Мероприятие прошло 16 января. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

Владимир Путин обозначил вопросы, которыми предстоит заниматься. Особо он выделил предложения, касающиеся социальных прав граждан.

«Хочу повторить еще раз: считаю важным обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше прожиточного минимума. Да, у нас уже в законах это прописано, но одно дело — в законах, а другое дело — в основном законе, в Конституции. Это чрезвычайно важное будет, фундаментальное, по сути дела, положение, связанное с жизнедеятельностью и деятельностью государственных органов в текущем режиме», — сказал он.

Глава государства поблагодарил членов рабочей группы за то, что они согласились принять участие в работе над проектами поправок.

Напомним, 19 декабря 2019 года Владимир Путин во время пресс-конференции выступил против принятия новой Конституции, но допустил, что в ней возможны изменения. Неприкосновенной остается первая глава. 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию президент предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации.

Фотография: скриншот - http://www.kremlin.ru/events/president/news/62592

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