Владимир Путин встретился с рабочей группой по изменениям в Конституцию

Мероприятие прошло 16 января. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

Владимир Путин обозначил вопросы, которыми предстоит заниматься. Особо он выделил предложения, касающиеся социальных прав граждан.

«Хочу повторить еще раз: считаю важным обозначить в Конституции положение о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть меньше прожиточного минимума. Да, у нас уже в законах это прописано, но одно дело — в законах, а другое дело — в основном законе, в Конституции. Это чрезвычайно важное будет, фундаментальное, по сути дела, положение, связанное с жизнедеятельностью и деятельностью государственных органов в текущем режиме», — сказал он.

Глава государства поблагодарил членов рабочей группы за то, что они согласились принять участие в работе над проектами поправок.

Напомним, 19 декабря 2019 года Владимир Путин во время пресс-конференции выступил против принятия новой Конституции, но допустил, что в ней возможны изменения. Неприкосновенной остается первая глава. 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию президент предложил внести поправки в Конституцию Российской Федерации.