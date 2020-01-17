Пензенцев готовы убедить в том, что купить квартиру может каждый
Как обратиться к чиновникам через «Жалобную книгу»?
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
Наши новости
Сердобчанин зарезал брата из-за курения в квартире
Мошенники списали со счета жительницы Мокшанского района 47 тыс руб
Экс-заведующей поликлиникой в Сосновоборске смягчили наказание за подмену крови
Колышлеец сядет за сломанную челюсть приятеля
Пензенские полицейские изъяли за год 160 единиц оборудования для казино
В баре Пензы подрались женщины, пострадавшая — в больнице
В Башмаковском районе из пожара спасли мужчину
В Мокшанском районе мигрант хотел подкупить полицейского
В Заречном ссора приятелей завершилась смертельной дракой
Сердобский пенсионер потерял деньги после звонков незнакомцев

Пенсионерка из Пензы погорела на покупке итальянских штор

17 января в 16:17 140 просмотров

71-летняя жительница Пензы написала в полицию заявление о мошенничестве.

Пенсионерка увидела в «Одноклассниках» рекламу о продаже штор и кликнула на нее. На другой день ей позвонили, неизвестная сказала, что пользовательница, перейдя по ссылке, сделала заказ. Через неделю незнакомка сообщила, что посылка пришла на почту.

«Пожилая женщина оплатила за посылку указанную сумму, однако в коробке обнаружила песок, а также шторы и тюль производства Беларуси», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают: почта не несет ответственности за товары, которые лежат в посылке. Поэтому наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом — пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар по факту его получения.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...