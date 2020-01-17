Пенсионерка из Пензы погорела на покупке итальянских штор

Пенсионерка увидела в «Одноклассниках» рекламу о продаже штор и кликнула на нее. На другой день ей позвонили, неизвестная сказала, что пользовательница, перейдя по ссылке, сделала заказ. Через неделю незнакомка сообщила, что посылка пришла на почту.

«Пожилая женщина оплатила за посылку указанную сумму, однако в коробке обнаружила песок, а также шторы и тюль производства Беларуси», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По факту мошенничества проводится проверка.

Полицейские напоминают: почта не несет ответственности за товары, которые лежат в посылке. Поэтому наиболее безопасный способ совершать покупки наложенным платежом — пользоваться услугами курьерской доставки и оплачивать товар по факту его получения.