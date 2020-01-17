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В Пензе будут ремонтировать корпуса медколледжа

17 января в 16:43 110 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев 17 января посетил Пензенский медицинский колледж.

Глава региона осмотрел корпуса образовательного учреждения.

«Видно, что нужны большие вложения, чтобы провести ремонт и реконструкцию. Кроме того, необходимо новое оборудование, компьютеры. Студенты должны получать знания, а преподаватели — работать в хороших условиях. Мы найдем решение в этом году. Найдем отдельное здание для обучения, а эти будем ремонтировать», — сказал Иван Белозерцев.

Более 70% студентов колледжа приехали из городов и районов Пензенской области. В беседе с губернатором они рассказали о том, что жилье приходится снимать. Из бюджетов родителей на аренду квартир уходят немалые суммы, сообщили в пресс-центре правительства региона.

«До 1 сентября найдем решение по общежитию», — заявил губернатор.

Иван Белозерцев поблагодарил студентов колледжа за выбор профессии. Он отметил, что сегодня для медицинских работников в сельской местности есть немало льгот и преференций. Он также сказал о поддержке тех учащихся колледжа, которые решат в будущем стать врачами.

«Президент в своем послании Федеральному Собранию поручил выделить 75% мест в медицинских вузах для обучения по целевым направлениям за бюджетные средства. В первую очередь будем предоставлять их вам», — отметил он.

Иван Белозерцев поручил руководству министерства здравоохранения активнее проводить работу по привлечению кадров в сельскую местность, рабочие поселки и малые города.

Пензенский областной медицинский колледж готовит специалистов среднего звена по специальностям «Лечебное дело» (фельдшер), «Сестринское дело», «Акушерское дело». Действуют четыре филиала в Кузнецке, Сердобске, Каменке и Нижнем Ломове. В колледже и его филиалах обучаются около 1600 студентов, в том числе 1200 — в Пензе.

В настоящее время занятия проводятся в трех корпусах на улицах Лермонтова, Леонова, Циолковского. Здание на улице Лермонтова, 5, было построено в конце XIX века, остальные — в 1950-х годах.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/209365/

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