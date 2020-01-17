В Городе Спутнике состоится День зимних видов спорта (видео)

Зима подарит гостям и жителям Города Спутника грандиозный спортивный праздник. 8 февраля на всей территории набережной Спутника состоится День зимних видов спорта (0+). Программа праздника будет настолько насыщена, что немало времени понадобится только на перечисление запланированных в этот день событий.

Итак, 8 февраля в Спутнике пройдут турниры по хоккею с шайбой и хоккею в валенках, регби на снегу, соревнования по рыбной ловле, лыжные гонки, шорт-трек и даже велогонки на снегу.

С показательными выступлениями выступят представители мотоспорта, фигурного катания и ездового спорта.

Планируется организовать в этот день зимнее плавание и гонки на тюбингах. Дети смогут поучаствовать в строительстве снеговиков, настольных играх и снежковом спорте. Будут работать аниматоры и фотозоны. Бесплатно можно будет угоститься сладкой ватой.

Завершением спортивного праздника, как ожидается, станет вечерняя дискотека на льду, розыгрыш спортивного инвентаря и абонементов от партнеров.

«Пензенская региональная общественная организация «Олимпийский совет Пензенской области» выиграл грант на проведение всероссийского физкультурного мероприятия «День зимних видов спорта — 2020» в рамках программы «Олимпийская страна». Мероприятие посвящено шестой годовщине проведения Олимпийских игр в Сочи. Всех ждем в Спутнике 8 февраля», — пригласил на мероприятие министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

8 февраля в Городе Спутнике будет интересно. Следите за подробностями и обязательно запланируйте посетить один из самых интересных спортивных праздников этой зимы!