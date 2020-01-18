Движение по путепроводу в Монтажном откроют в мае

Глава города Заречного Пензенской области Олег Климанов рассказал, что движение по ремонтируемому путепроводу в Монтажном планируют открыть в мае. Сперва двигаться по нему можно будет только в реверсивном режиме.

Реконструировать объект начали в октябре 2019 года, сообщает портал «Город Z».

«Проведены практически все демонтажные работы, осталась только работа в пролете непосредственно над железной дорогой. Там все работы должны производиться строго во временные окна, разрешенные железной дорогой. Сейчас мы находимся в процессе оформления документов, необходимых для осуществления этих работ. Сейчас на объекте идет монтаж консолей, несущие балки должны поставить на следующей неделе», — цитирует СМИ заместителя главы администрации Заречного Сергея Воронянского.

Путепровод соединяет Заречный с трассой М-5. Особенно он востребован в дачный сезон.

Глава города Олег Климанов подчеркнул важность завершения максимально возможной части работ весной, чтобы можно было как можно раньше открыть движение по мосту. На его ремонт выделен 121 миллион рублей по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».