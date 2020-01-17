Пензенцев готовы убедить в том, что купить квартиру может каждый
Как обратиться к чиновникам через «Жалобную книгу»?
В Пензе пройдут масштабные соревнования по лыжным гонкам
Пятая попытка «Дизеля» в чемпионате ВХЛ
Наши новости
В Городе Спутнике состоится День зимних видов спорта
В Пензе будут ремонтировать корпуса медколледжа
В Крещение у пензенского Спасского собора будут раздавать святую воду
УФАС сообщило об итогах проверки цен на яйца. Анализ управления вызывает ряд вопросов
Пензенцев просят не торопиться с оформлением нового вида пособия
На новой дороге на ул. 40 лет Октября будет четыре полосы
Какие работы ведутся на Фонтанной площади. ФОТО
Пензенцы смогут узнать о льготах и соцвыплатах по «горячей линии»
В Пензе родители создали новые семьи и забыли о сыне
Пензенских детей приглашают на творческие мастер-классы в ПТПА

В Пензе спасатели проверили безопасность купелей

17 января в 17:57 160 просмотров

17 января сотрудники управления по делам ГОЧС Пензы провели обследование купелей, обсудили с организаторами праздника вопросы безопасности и организационные моменты.

Специалисты сделали очередной замер льда. Он скрепился и достиг безопасной толщины в водоемах города, там, где отсутствует течение, и соответствует нормам для нахождения на нем людей. Сейчас ледяной панцирь на закрытых водоемах — более 30 см. Река Сура в настоящее время практически освобождена ото льда, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 19 января в Пензе в местах массового купания людей и по несанкционированным местам будут дежурить спасатели, полицейские и представители администраций районов города.

Карту купелей в Пензенской области вы можете посмотреть здесь.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/v_penze_proveli_obsledovanie_kupeley/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...