В Пензе спасатели проверили безопасность купелей

17 января сотрудники управления по делам ГОЧС Пензы провели обследование купелей, обсудили с организаторами праздника вопросы безопасности и организационные моменты.

Специалисты сделали очередной замер льда. Он скрепился и достиг безопасной толщины в водоемах города, там, где отсутствует течение, и соответствует нормам для нахождения на нем людей. Сейчас ледяной панцирь на закрытых водоемах — более 30 см. Река Сура в настоящее время практически освобождена ото льда, сообщили в пресс-службе мэрии.

В ночь на 19 января в Пензе в местах массового купания людей и по несанкционированным местам будут дежурить спасатели, полицейские и представители администраций районов города.

Карту купелей в Пензенской области вы можете посмотреть здесь.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует звонить по телефону 112.