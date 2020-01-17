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В России зафиксирована первая смерть от снюса

17 января в 17:16 42 просмотра

Главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил о том, что в России зафиксирована первая смерть из-за употребления сосательного табака (снюса).

«Это [вспышка потребления никотиносодержащих конфет] вызвало очень много проблем в стране, тоже появились психозы, уже появилась первая смерть. Государство очень быстро среагировало на эту угрозу, вызов. В некоторых регионах волевым путем запретили продажу подобных веществ, и это очень здорово», — цитирует его слова РИА Новости.

Нарколог не уточнил ни имя, ни возраст умершего.

Отметим, что в Пензенской области активно ведется борьба со снюсами, ей уделяет большое внимание губернатор Иван Белозерцев. Он одним из первых среди глав регионов поднял эту проблему и попросил бизнес убрать снюсы с прилавков.

Также ряд пензенских предпринимателей подписали хартию о нераспространении снюсов. По последним данным, к ней присоединилось 1356 субъектов потребительского рынка региона, число участников постоянно растет.
Кроме того, 19 декабря на сессии Законодательного Собрания Пензенской области приняли проект о запрете продажи снюсов несовершеннолетним на территории региона.

10 января на совещании с главами Роспотребнадзора и МВД бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поднял вопрос распространения снюсов и подобных им смесей. Он заявил о необходимости запрета снюсов в России и на всей территории ЕврАзЭС.

Ранее Дмитрий Медведев поручал МВД и Роспотребнадзору провести проверки торговых точек и интернет-магазинов. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, изъяли около миллиона подобных смесей, все они не имели документов о безопасности. Руководитель МВД Владимир Колокольцев рассказал, что заблокировано 400 сайтов.

Напомним, в Пензенской области продолжает работать круглосуточная «горячая линия», на которую можно сообщить о местах продажи снюсов, — 8 (8412) 56-33-08. Кроме того, информацию можно направить по электронной почте comlicenz@mail.ru.

Снюс является разновидностью некурительного бездымного табака, его главным компонентом является никотин, содержание которого в одной порции — примерно в пять раз больше, чем в одной сигарете. Его употребление может способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний, возникновению инсультов.


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