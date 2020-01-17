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Пензенскую область назвали лучшей по надзорно-контрольной деятельности

17 января в 17:20 28 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 17 января встретился с руководителем Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Ириной Панфиловой.

«Итоги 2019 года можно назвать достойными. Без лукавства могу сказать, что из четверки регионов, входящих в Средне-Поволжское управление (Самарская, Ульяновская, Пензенская и Саратовская области), ваш показал лучшие цифры по надзорно-контрольной деятельности, грамотное планирование и организацию работы, результативность проверок, высокую собираемость штрафов», — отметила Ирина Панфилова.

При этом она подчеркнула, что в регионе широко применяются такие меры реагирования как предупреждение и предостережение, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Главная задача — не наказать виновных, выявив нарушения правил промышленной безопасности, а предотвратить их, дав объяснения и взяв работу предприятия на контроль», — подчеркнула руководитель Средне-Поволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По словам Ивана Белозерцева, от количества проверок нужно двигаться к их качеству.
«Число плановых проверок бизнеса становится меньше, но внеплановые проходят по обращениям граждан. Нужен баланс, чтобы не страдали напрасно ни бизнесмены, ни прочие жители региона», — сказал губернатор.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/209408/

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