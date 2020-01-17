Пензячки активно обсуждают социальные инициативы президента (видео)

Пока пензенские политики и экономисты обсуждают, каким будет состав будущего кабинета министров страны и чем он займется, представители прекрасной половины человечества вовсю делятся впечатлениями от социальных инициатив президента. Это и материнский капитал на первого ребенка, и повышение суммы выплат за второго. Дополнительное финансовое обеспечение на воспитание детей и, конечно, бесплатное питание для учеников начальной школы.

Ирина Жалдыбина беременна вторым ребенком. Они вместе с мужем и сыном-второклассником ждут счастливого события в конце февраля. А сейчас будущая мама — частый гость в женской консультации. После обсуждения вопросов, связанных со здоровьем — традиционный разговор с врачом по душам. Что волнует маму? В этот раз самая насущная тема — новые меры господдержки материнства и детства.

«Детям нужно есть, у нас сын во втором классе, поэтому мы поддерживаем инициативу президента о бесплатном питании для учеников школ. Ну и что за второго ребенка сумма увеличивается хорошо», — сказала Ирина Жалдыбина.

В любой женской консультации кабинет УЗИ — особое место. Там исследуют состояние здоровья будущих мам и их малышей, выясняют, нуждаются ли они в лечении. И каждый день там звучат вопросы — мальчик или девочка?

В другой бы день, ожидая очереди на диагностику, пензячка Алена Николаева обсуждала бы с подругой свою беременность. Вторую по счету. Но когда происходят такие события, чем ни тема — увеличение материнского капитала. Говорит, предполагала, что сумма может вырасти на 10−15 тысяч, но когда президент озвучил цифру, — просто ахнула.

«Мы сразу сможем купить жилье, оформив ипотеку. Это вообще отлично. То, что на 150 тысяч. Уже не 466, а 616», — отметила она.

Не скрывают радости за своих подопечных и медики. Любая финансовая помощь от государства, тем более столь весомая, — это подспорье и для мам, и для их малышей.

«Сколько трат происходит после рождения ребенка, на питание даже. Если мама не вскармливает ребенка грудью. Это здорово, что государство продолжает думать о ребенке еще от полутора до трех лет. А если будет до семи, то это вообще большая помощь», — сказала акушер-гинеколог женской консультации № 2 пензенского городского родильного дома Вера Селиванова.

Специалисты консультации уверены, что теперь у них прибавится работы. Больше беременных, больше детей. Такая статистика — только в радость, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.