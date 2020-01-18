Пензенские спасатели проверили купели на безопасность (видео)

Сейчас на водоемах Пензенской области слышен звук топоров и пил — там рабочие оборудуют иордани, в которых в ночь с субботы на воскресенье верующие будут совершать омовение, отмечая праздник Крещения Господня. Главный вопрос, который заботит надзорные органы, — безопасность. С этой целью в последний рабочий день недели сотрудники МЧС провели свой рейд.

Прорубь в микрорайоне ГПЗ-24 — одна из самых больших в Пензенской области. В Крещенскую ночь она одновременно сможет вместить по несколько купающихся. Лестницы, всего их пять, уже готовы, совсем скоро их прикрепят к берегу. Пока же рабочие заняты монтажом ограждения по всему периметру купели.

Не мешая рабочим, проверку купели выполнили сотрудники МЧС. Один из параметров безопасности — соответствие фактической глубины рекомендуемой. Рулетка не должна уходить под воду более чем на полтора метра.

Также спуск в воду обязательно должен быть оборудован перилами. Их установят позже. Отдельный совет от людей в погонах организаторам — не допускать скопления на льду зевак.

Официально в регионе оборудуют 36 мест для ночного купания. Из них три — на территории областного центра. Из всех районов лишь в двух не будет организован праздник, но и там будут нести свое дежурство сотрудники МЧС и полиции.

«В обеспечении правопорядка будет задействовано 204 сотрудника ОВД, 244 представителя общественных объединений правоохранительной направленности и казаки», — рассказал начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

Таким образом, на праздник Крещения будут обеспечены как общественный порядок, так и меры безопасности людей на водоемах. Чтобы избежать недоразумений и несчастных случаев, представители надзорных органов просят граждан приходить к проруби в трезвом виде, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.