В Пензенской области работает «горячая линия» по вопросам льгот и соцвыплат (видео)

Как семьи с детьми из Пензенской области будут получать социальные выплаты, рассказали в министерстве труда, социальной защиты и демографии региона. Напомним, с января такие пособия значительно увеличатся — это лишь некоторые из мер, направленные на решение демографических проблем, о которых в своем послании Федеральному Собранию говорил президент России Владимир Путин.

За прошедшие два дня в областном министерстве труда, социальной защиты и демографии — своего рода рекорд по количеству звонков. Ажиотаж вызвали заявления Владимира Путина во время ежегодного послания Федеральному Собранию. Для пензенских семей оно стало сенсационным. Вопросы касаются пособий на первенцев. Если раньше его выплачивали до полутора лет, то теперь — пока ребенку не исполнится три года. Шансов получить такое пособие больше: граждане имеет на него право, если доход на каждого члена семьи меньше 20,5 тысяч рублей.

«На детей, которые рождались с января 2018 года, выплаты им в 2019-м были прекращены в связи с достижением ребенком полутора лет, они могут быть продлены по заявительному принципу», — сказал министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Все, кто может претендовать на продление пособий, уже оповещены. Заявления подали 76% таких семей. Остальным стоит сделать это в самые кратчайшие сроки. А вот кому торопиться не стоит — тем, кому будут выплачивать пособия на ребенка с трех до семи лет. Таких детей в регионе — около 12 тысяч. Вид поддержки — совершенно новый, поэтому на федеральном уровне нужные документы пока не приняты. Но действовать выплата тоже будет с 1 января. И семьи в любом случае получат положенное. Ориентировочный срок, с которого ждут заявлений, — апрель-май. В этом году сумма одного такого пособия по Пензенской области — 4500 рублей.

Она будет распространяться на семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно коснутся тех, кто находится в сложной жизненной ситуации. Необходимо будет подать заявление и документы, подтверждающие доход.

Изменятся и выплаты для многодетных семей — на третьего и последующего ребенка. Теперь они составят больше девяти тысяч рублей. Это дополнительное пособие семья будет получать, пока малышу не исполнится три года. В Пензенской области подобный вид поддержки на условиях софинансирования действовал с 2013 года.

С этого периода отмечается рост рождения детей в многодетных семьях, — более 13 тысяч третьих и последующих детей.

Чтобы подробнее узнать о том, имеет ли семья право на пособие и какие бумаги прикрепить к заявлению на любую из этих выплат, родители могут позвонить на бесплатную «горячую линию» (0+) министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. Ранее она работала по вопросам оформления льгот на услуги ЖКХ. Теперь их стало намного меньше и ее решили использовать еще и для вопросов выплат семьям. «Горячая линия» уже действует — 8−800−201−60−86.

Заявления принимают в социальных управлениях каждого района города, либо в многофункциональных центрах. Для оформления семейных пособий там планируют выделить отдельное окно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.