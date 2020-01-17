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В составе некоторых пензенских конфет нашли отклонения от нормы (видео)

17 января в 20:36 220 просмотров

В Центре гигиены и эпидемиологии Пензенской области подсчитали, сколько исследований кондитерских изделий провели за год и сколько отклонений от нормы выявили в результате, а заодно выяснили, кто делает конфеты из плохого сырья.

Не все кондитерские изделия одинаково безопасны. Об этом говорят результаты проведенных исследований в лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии. В 2019 году там изучили состав 1400 образцов продукции. И в некоторых из них нашли нарушения.

«Выявлено 25 неудовлетворительных образцов, в основном, из-за показателей сахара и жира. Также было 40 — по микробиологическим параметрам, в них была обнаружена кишечная палочка», — рассказала заведующая отделением обеспечения надзора по гигиене и питания Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Валентина Котова.

К счастью, в новогодних сладких подарках для детей все показатели оказались в пределах нормы. В Центре гигиены и эпидемиологии кондитерские изделия исследуют в рамках государственного, производственного контроля и по заявкам потребителей. К конфетам там относятся исключительно с научной точки зрения. Качество каждого образца подвергают сомнению и тщательно проверяют, чтобы чаепитие было действительно сладким.

«Делается вытяжка из продукта, в данном случае готовится концентрат, фильтрат, потом все заливается в пробирки. Они устанавливаются в прибор, анализируются, и выводится картинка, электрограмма, которая позволяет определить наличие или отсутствие в продукте той или иной добавки», — сказала исполняющая обязанности заведующей отделением санитарно-гигиенических исследований Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Нана Березина.

Кондитерские изделия проверяют на наличие пищевых добавок, солей тяжелых металлов, массовой доли жира и сахара. Главный критерий, помимо отсутствия вредных веществ и микроорганизмов, — соответствие содержимого тому, что заявлено на упаковке. Кстати, ее в лаборатории тоже исследуют. Специалисты моделируют условия, с которыми продукты питания соприкасаются в реальной жизни.

Как утверждают специалисты, если упаковка некачественная, химические соединения из обертки могут попасть в продукты питания, что не очень полезно для организма. Поэтому, чтобы быть уверенным в качестве покупных сладостей, пензенцам советуют приобретать продукты в стационарных магазинах, где смогут предоставить сопроводительные документы. А кроме того, внимательно изучать упаковку, читать состав конфет, сроки и условия хранения, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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