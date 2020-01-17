К юбилею пензенского живописца в Губернаторском доме открылась выставка (видео)

Пензенский художник Герман Карпов уже не один десяток лет дарит землякам свое искусство и заряжает всех, с кем общается, удивительным жизнелюбием. В Губернаторском доме открылась выставка (6+) живописца. Повод более чем важный — Герману Карпову исполнилось 80 лет.

Помимо звания Заслуженный художник России, у него есть еще один, данный коллегами титул, — «Дед Мороз пензенских живописцев». Он единственный, кто может писать картины в минус 25-градусную стужу.

«Некоторые не выдерживают, вокруг меня стоят ножками постукивают. А у меня унты, как у летчиков, шуба двойная с шапкой, поэтому пишу в удовольствие», — рассказал он.

Поздравить живописца с юбилейной выставкой, посвященной его 80-летию, пришли родные, друзья и почитатели его таланта. Выступавшие благодарили Германа Карпова за его творчество, картины, многие из которых вошли в золотой фонд пензенского искусства.

«Мне очень сложно его отчество произносить, потому что для меня он всегда был дядей Герой. Я его очень люблю», — сказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Мастера хотя бы раз в жизни видели местные тысячи жителей. И неудивительно. Каждую свою работу он пишет много часов подряд. День за днем. И для прохожих, что проявляют интерес к процессу написания картин, у Германа Трифоновича всегда найдется доброе слово.

«Некоторые художники терпеть не могут, когда им в спину дышат. Я на это не обращаю внимания, продолжаю писать. Отвечу на какие-то вопросы и пишу дальше», — рассказал Герман Карпов.

Последнюю четверть века у художника есть еще одно увлечение. Сначала в одиночку, а теперь и с помощью добровольных помощников, он благоустраивает источник, что бьет близ его дачи в Сурских зорях. И теперь его так и называют «Карповский родник», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.