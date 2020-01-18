Учитель труда из Пензы создает на досуге шедевры из дерева

В пензенском Музее народного творчества открылась выставка резьбы по дереву Алексея Субботина (0+). Учитель труда в одной из городских школ в свободное время создает из кусков дерева произведения искусства.

На первой выставке мастера представлена лишь малая часть его работ, созданных почти за полвека. Они выполнены в технике хохломской и городецкой росписи. И, соблюдая каноны, в каждую работу добавляет что-то от себя. Фантазия автора помогла ему придумать новых героев, так появились ярмарочные мужички.

«Привычный образ матрешки — это женщина, а захотелось показать мужчину. Я взял за основу ярмарку. Один мужик шьет сапоги, другой — продает рыбу, рядом кот вертится», — рассказал Алексей Субботин.

В планах мастера — уделить больше времени в своем творчестве темам, которые подсказывает современность. Начало уже положено. Следуя стилистике американского художника Энди Уорхола, он уже написал портрет главы государства, сообщает телеканал «Экспресс».