Аппарат для дробления камней в почках уже помог нескольким десяткам пензенцев (видео)

Число пациентов, которым провели сеансы ударно-волновой литотрипсии на новом оборудовании, перевалило за три десятка. Уникальный аппарат для дробления камней в почках совсем недавно был завезен в Пензу, и такого нет еще ни в одном регионе страны. Стоимость современного литотриптора — почти 47 с половиной миллионов рублей. Средства были выделены из регионального бюджета.

«Были резкие боли и все. Я вызвал скорую. Оказалось, что это камни. Направили в больницу имени Бурденко, объяснили, что там есть очень хорошая лазерная установка», — рассказал житель Шемышейки Андрей Габзов.

В отделение урологии он поступил с приступом почечных колик: крупный камень заблокировал мочеточник. Мужчине установили дренаж, а теперь врачи приняли решение провести сеанс ударно-волновой литотрипсии.

Аппарат один из немногих позволяет дробить камни, которые не видны на рентгеновском снимке. Раньше такой возможности не было. Кроме того, на старом оборудовании из-за перегрева в день удавалось выполнить всего три сеанса. Теперь при необходимости литотриптор может работать хоть круглосуточно.

Пройти лечение в областной больнице имени Бурденко можно в результате плановой госпитализации, а также, когда требуется экстренная помощь. Кроме того, есть возможность перевода пациента из другого лечебного учреждения любого района области, правда, такое решение принимает медицинский консилиум.

«В районах оказывается экстренная помощь — снятие боли, приступа, противовоспалительная терапия, дальше пациент переводится по этапам эвакуации. В любом случае выбор метода лечения зависит не только от его желания, но и от конкретной клинической ситуации: размер камня, состояние больного, наличие сопутствующих заболеваний», — сказал заведующий отделением урологии Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко Михаил Миронов.

Для разрушения камней за год в лечебные учреждения обращаются от 300 до 800 человек, в зависимости от частоты выявляемости патологии. Так что простаивать без надобности новый дистанционный литотриптор в кабинете не будет. Кстати, оборудование уже прошло проверку. В день высококвалифицированную помощь получают до десяти пациентов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.