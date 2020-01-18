Где в Пензе купить квартиру менее чем за 1 200 000 рублей?

Всем известно, что покупать квартиру выгодней на начальном этапе возведения дома. Стоимость квадратного метра в этом случае может быть ниже «финальной» на несколько тысяч рублей. При расчете итоговой цены квартиры эта разница исчисляется уже сотнями тысяч.

В январе средняя стоимость квадратного метра в Пензе составила 47 тысяч рублей. На этом фоне предложение крупнейшего по объёмам строительства застройщика Пензенской области выглядит более чем привлекательно. Группа компаний «Территория жизни», которая занимается возведением жилого комплекса «Арбековская застава», объявила о старте продаж квартир во второй секции «Дома у школы». Стоимостью квадратного метра здесь сегодня составляет от 36 тысяч рублей.

«Это действительно лучшая цена в нашем жилом комплексе. Квартиру в «Доме у школы» сегодня можно купить за 1 178 000 рублей. Это ли не подтверждение слогана нашей рекламной компании «Купить квартиру может каждый»!? Покупка квартиры в «Доме у школы» — это отличное инвестиционное предложение для тех, кто готов подождать переезда и получить существенную выгоду», — убежден директор по маркетингу и продвижению ГК «Территория жизни» Микаил Намазов.

Стоит добавить, что «Дом у школы» — это 11-типодъездное строение с классическими планировками квартир. У него уникальное расположение. В 50 метрах новая школа, которая уже введена в эксплуатацию и в которой 1-го сентября прозвенит первый звонок. В двухстах метрах от нового дома расположен действующий детский сад. Кроме того, рядом есть клуб раннего развития «Колокольчик». Поэтому «Дом у школы» — это отличный вариант для семей с детьми.

Стоит напомнить, что до конца января в жилом комплексе «Арбековская застава» действует акция «Платим ипотеку за Вас». Застройщик берёт на себя половину платежей будущих новосёлов. Подробности на сайте арбековскаязастава.рф и по телефону +7 (8412) 203−000. Офис продаж группы компаний «Территория жизни» работает ежедневно без выходных с 9:00 до 21:00 по адресу: Пенза, ул. Генерала Глазунова, д. 7.