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В первенстве региона по легкой атлетике участвуют более 450 пензенцев (видео)

18 января в 01:29 150 просмотров

На манеже училища олимпийского резерва проходит первенство региона по легкой атлетике (0+). На старт вышли более 450 ребят. В основном, это те, кто уже связал свою жизнь с профессиональным спортом. Возрастные ограничения соревнований — 16−17 лет. Тренеры и судьи отмечают, что переходный возраст вносит в состязание элемент интриги.

Спортивная ходьба — одна из самых изматывающих дисциплин. Как бы атлет ни стремился к финишу, переходить на бег нельзя.

На первенстве области среди юношей и девушек свои возможности показывают ребята 16−17 лет. Даже для спорта это переходный возраст, поэтому, несмотря на то, что для многих участников соревнования такого уровня — не первые, сложно предсказать результаты каждого спортсмена.

«Представлены все районы области. Бегут спринт — 60, 200 и 400 метров, средние дистанции, также ходьба», — рассказала главный судья первенства Ольга Копылова.

Место для стартов выбрали традиционное — манеж училища олимпийского резерва. Он оказался универсален для всех дисциплин. В феврале лучшие пензенские легкоатлеты отправятся на сборы (0+) в Сочи, где соберутся спортсмены со всей страны. На состав делегации напрямую повлияют результаты областного первенства, сообщает телеканал «Экспресс».


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