В Пензе в результате ДТП чуть не погиб ребенок (видео)

В Пензе легкомысленное отношение к правилам дорожного движения привело к происшествию, в результате которого чуть не погиб ребенок.

Оно случилось вечером на улице 8 Марта. Водитель автобуса марки Ford допустил наезд на несовершеннолетнего, который скатился с горки на тюбинге. Пострадавшему потребовалась врачебная помощь. Ее оказали прибывшие на место происшествия медики. После этого мальчика отпустили домой.

«Уважаемые родители, постоянно следите за своими детьми и не допускайте, чтобы они находились вблизи проезжей части, особенно в вечернее время суток без сопровождения взрослых. Кроме того, ежедневно напоминайте детям о правилах безопасного поведения на дороге», — сказала старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по Пензе Юлия Филатова.

В связи со случившимся сотрудники ГИБДД просят родителей серьезнее относиться к тому, как организуют свой досуг их дети, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.