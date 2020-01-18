В Белинском работница магазина получила серьезную травму

По данным следствия, вечером 14 января продавец-кассир одного из магазинов в городе Белинский воспользовалась грузовым лифтом, который не предназначен для перевозки людей. Девушка поехала с первого на второй этаж, при выходе сломала стопу.

26-летнюю пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По результатам проверки следователь примет решение о том, есть или нет основания для возбуждения дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».