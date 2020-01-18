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В Белинском работница магазина получила серьезную травму

18 января в 09:09 222 просмотра

В Белинском районе Пензенской области следователи проводят проверку по факту травмирования работника магазина.

По данным следствия, вечером 14 января продавец-кассир одного из магазинов в городе Белинский воспользовалась грузовым лифтом, который не предназначен для перевозки людей. Девушка поехала с первого на второй этаж, при выходе сломала стопу.

26-летнюю пострадавшую госпитализировали, медики оказывают ей необходимую помощь, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По результатам проверки следователь примет решение о том, есть или нет основания для возбуждения дела по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1429984/

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