Работу Владимира Путина одобрили 67% жителей страны

По данным за 16 января, одобрение деятельности президента составляет 67%. Этот показатель вырос в сравнении со значениями прошлой недели.

Напомним, Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному Собранию. Во время прямой трансляции ВЦИОМ провел несколько фокус-групп в разных городах страны. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.

Специалисты определили, что большинство вопросов, освещенных в послании, вызвали интерес у респондентов. Максимальный отклик получили темы: помощь семьям с детьми, продление программы материнского капитала, предложения по развитию системы здравоохранения и др.

Об основных тезисах, озвученных в послании, вы можете узнать, посмотрев наш материал по ссылке.