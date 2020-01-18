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Работу Владимира Путина одобрили 67% жителей страны

18 января в 11:03 166 просмотров

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал показатели доверия и одобрения президенту России Владимиру Путину.

По данным за 16 января, одобрение деятельности президента составляет 67%. Этот показатель вырос в сравнении со значениями прошлой недели.

Напомним, Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному Собранию. Во время прямой трансляции ВЦИОМ провел несколько фокус-групп в разных городах страны. Реакции респондентов фиксировались в режиме реального времени.

Специалисты определили, что большинство вопросов, освещенных в послании, вызвали интерес у респондентов. Максимальный отклик получили темы: помощь семьям с детьми, продление программы материнского капитала, предложения по развитию системы здравоохранения и др.

Об основных тезисах, озвученных в послании, вы можете узнать, посмотрев наш материал по ссылке.

Фотография: Скриншот - russia.tv/video/show/brand_id/35665/episode_id/2236784/video_id/2260945/

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