В Пензе ветерана Великой Отечественной поздравили со 103-летием

Долгожительнице 17 января исполнилось 103 года. С этой датой Анну Сергеевну пришли поздравить чиновники, в том числе — заместитель главы администрации города Владимир Попков.

Гости поблагодарили ветерана за многолетний добросовестный труд и мирное небо, пожелали здоровья, заботы и внимания родных и близких. Пензячке вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Сергеевна родилась в Рязанской области, в годы Великой отечественной войны работала продавцом в Москве, а в послевоенные годы трудилась на заводе «Пензмаш» и на других предприятиях.



Анна Лагутина награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Воспитала дочь, четверо правнуков и шесть праправнуков.