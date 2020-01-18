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В Пензе ветерана Великой Отечественной поздравили со 103-летием

18 января в 10:44 48 просмотров

Ветеран Великой Отечественной войны, пензячка Анна Сергеевна Лагутина отпраздновала День рождения.

Долгожительнице 17 января исполнилось 103 года. С этой датой Анну Сергеевну пришли поздравить чиновники, в том числе — заместитель главы администрации города Владимир Попков.

Гости поблагодарили ветерана за многолетний добросовестный труд и мирное небо, пожелали здоровья, заботы и внимания родных и близких. Пензячке вручили благодарственное письмо, цветы и памятные подарки, сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Сергеевна родилась в Рязанской области, в годы Великой отечественной войны работала продавцом в Москве, а в послевоенные годы трудилась на заводе «Пензмаш» и на других предприятиях.

Анна Лагутина награждена юбилейными медалями Великой Отечественной войны. Воспитала дочь, четверо правнуков и шесть праправнуков.

Фотография: https://penza-gorod.ru/news/veterana_velikoy_otechestvennoy_voyny_pozdravili_s_103_letiem/

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