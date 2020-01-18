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В Кузнецке из горящей квартиры спасли двух человек

18 января в 09:36 192 просмотра

Рано утром 18 января в городе Кузнецке Пензенской области вспыхнул пожар.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило на пульт дежурного в 4:15. На улицу Сызранскую выехали две машины спецтехники и семь человек личного состава МЧС.

«В результате пожара обгорела однокомнатная квартира на площади 15 кв. м. Спасено два человека», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося выясняются.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС

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