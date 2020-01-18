В пензенском ЗакСобре обсудили послание президента

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин предложил вынести на обсуждение Общественного совета главное политическое событие начала 2020 года — послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию.

В Малом зале собрались депутаты регионального парламента, руководители областных министерств, Пенсионного фонда, члены Общественной палаты, политических партий, специалисты структурных подразделений правительства Пензенской области.

«Необходимо объединить усилия органов государственного и муниципального управления, министерств и ведомств, средств массовой информации, представителей общественных движений, всего гражданского общества для реализации предложений, озвученных Владимиром Путиным. Работа предстоит огромная. Готовятся изменения законодательства на федеральном уровне. В Законодательном Собрании создана рабочая группа по разработке необходимых изменений региональных законов», — сказал Валерий Лидин.

В числе приоритетных названы задачи по улучшению демографической ситуации, поддержке семей с детьми, вопросы здравоохранения, образования, развития инвестиционной проектной деятельности, государственного строительства.

Министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан сообщил, что в регионе проживает 234 тыс. детей, из них 92 тыс. д предоставляются различные виды пособий и компенсаций. Для повышения жизненного уровня семей с детьми в области направлены 28 видов социальной поддержки.

«Основная задача, поставленная Владимиром Путиным — улучшить демографическую ситуацию — является стратегической для нашего государства. От ее решения зависит и экономика, и обороноспособность, и в целом будущее нашей страны. Уровень рождаемости в настоящее время ниже, чем в годы войны. Сегодня мы пожинаем плоды так называемой «демографической ямы 90-х». Решать эту проблему необходимо сообща, комплексно, не только предоставляя дополнительные выплаты из бюджета, но и организуя новые рабочие места, открывая новые производства, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни наших граждан и создаст благоприятные условия для повышения рождаемости», — отметил председатель регионального ЗакСобра.

Об основных тезисах, озвученных президентом в послании, вы можете прочитать здесь.