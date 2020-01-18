В Пензе со двора сбежали алабаи и искусали прохожую

Пензячку покусали собаки. Женщина обратилась в суд на владельца, чтобы тот компенсировал ей причиненный моральный вред.

Женщина указала, что утром 14 августа в Пензе две больше светлые собаки повалили ее на землю и несколько раз укусили. Животные были без поводка и намордника, хозяин не следил за ними. Также, по ее словам, мужчина не предпринял действий, чтобы остановить питомцев.

Пензячка обратилась в полицию. Хозяин тоже написал заявление.



«Он рассказал, что во дворе его частного дома самопроизвольно открылись ворота и на улицу выбежали две собаки породы алабай. Он увидел, что животных нет примерно в десять часов утра. Через 20 минут они вернулись», — сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В итоге с владельца алабаев решено взыскать 30 тысяч рублей в качестве морального вреда потерпевшей. Изначально она просила 50 тысяч, но суд частично удовлетворил ее требования.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.