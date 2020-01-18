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В Мокшане мужчина выбежал на улицу в трусах из горящей «ГАЗели»

18 января в 12:40 100 просмотров

В Мокшане Пензенской области сгорела машина. В Сети появилось видео с места происшествия.

Пользователь опубликовал ролик в группе «Подслушано Мокшан» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как огонь охватил салон «ГАЗели» и захватил кузов. Неподалеку стоит человек в трусах и майке. По его словам, он спал в машине, там установлена автономная печь, которая позволяет обогревать салон, не включая двигатель.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около шести часов утра 17 января. На улицу Транспортная к дому № 42 выехали две пожарные машины и четыре спасателя. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара выясняют специалисты.

Фотография: скриншот - https://vk.com/public67482091

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