В Мокшане мужчина выбежал на улицу в трусах из горящей «ГАЗели»

Пользователь опубликовал ролик в группе «Подслушано Мокшан» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как огонь охватил салон «ГАЗели» и захватил кузов. Неподалеку стоит человек в трусах и майке. По его словам, он спал в машине, там установлена автономная печь, которая позволяет обогревать салон, не включая двигатель.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило около шести часов утра 17 января. На улицу Транспортная к дому № 42 выехали две пожарные машины и четыре спасателя. В результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара выясняют специалисты.