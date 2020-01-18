Губернатор рассказал в Сети о Герое Сурского края Иване Гусеве

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках проекта продолжает рассказывать в Twitter о героях Сурского края.

18 января глава региона поделился с подписчиками историей о командире орудия 362-го артиллерийского полка Иване Алексеевиче Гусеве.

«Позиция батареи подверглась внезапной атаке колонны врага. Расчет орудия Ивана первым вступил в бой. Иван был ранен, но поля боя не покинул. Когда иссякли снаряды, из автомата уничтожил десятки немцев и сам погиб», — рассказал Иван Белозерцев.

#ГероиСурскогокрая Гусев Иван, Герой Советского Союза. Позиция батареи подверглась внезапной атаке колонны врага. Расчёт орудия Ивана первым вступил в бой. Иван был ранен, но поля боя не покинул. Когда иссякли снаряды, из автомата уничтожил десятки немцев и сам погиб #АмыизПензы pic.twitter.com/Sq39GdND5F — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 18 января 2020 г.

Звание Героя Советского Союза Ивану Гусеву присвоили посмертно 27 июня 1945 года.

Напомним, 10 января глава региона в Twitter сообщил о старте проекта, в рамках которого он будет рассказывать о подвигах жителей Пензенской области в годы Великой Отечественной войны.