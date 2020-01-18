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Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли-марафоне

18 января в 13:43 144 просмотра

На сайте Кремля 18 января опубликован текст телеграммы с поздравлением президента страны Владимира Путина команды «КамАЗ-Мастер», которая выиграла в ралли-марафоне «Дакар» в классе грузовиков.

В составе команды — Андрей Каргинов, Андрей Макеев и Игорь Леонов.

«От души поздравляю вас с победой в ралли-марафоне «Дакар-2020» среди грузовиков.

Вы уверенно прошли все этапы этих легендарных соревнований, проявили упорство, командную сплоченность, нацеленность на результат. Продемонстрировали огромные возможности и мощный потенциал отечественной автомобильной техники. И конечно, ваш триумф стал настоящим подарком для многочисленных болельщиков, для всех, кто поддерживал вас на протяжении напряженной гонки», — сказано в поздравлении.

Владимир Путин пожелал команде новых свершений и спортивной удачи.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=anTyJ5ocRqQ

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