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Полицейские предостерегают пензенцев от новой уловки мошенников

18 января в 14:23 132 просмотра

Пензенские полицейские предупреждают граждан о новом способе мошенничества, от которого пострадал 47-летний житель Бессоновского района.

Мужчине позвонили с неизвестного номера, собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что к карте клиента привязаны другие люди, чтобы удалить их, нужно скачать определенное приложение на мобильный.

Сельчанин выполнил указание. Ему на телефон пришел код, который незнакомец попросил продиктовать. После этого мужчина увидел, что с карты списалось 94000 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

«Никому не сообщайте полные данные вашей карты. Ни в коем случае не устанавливайте на свой смартфон приложения по указанию неизвестных и не сообщайте никому коды и пароли, которые поступают в SMS-сообщениях банка и не подлежат передаче посторонним лицам», — предупредили в пресс-службе регионального управления МВД.


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