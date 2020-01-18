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В Каменке наркомана сняли с учета и разрешили сесть за руль

18 января в 14:54 42 просмотра

В Пензенской области прокуратура выявила нарушение в каменской больнице.

Установлено, что по решению суда 39-летнего мужчину обязали пройти лечение в наркологическом отделении, а также каждый месяц в течение года отмечаться в больнице. Однако врачебная комиссия приняла решение снять его с наблюдения, несмотря на то, что он нерегулярно приходил на осмотры — всего два раза за 12 месяцев.

«После снятия с диспансерного учета врач-нарколог выдал мужчине справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, и он получил возможность сесть за руль», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По итогам проверки главному врачу ГБУЗ «Каменская МРБ» прокурор внес представление об устранении нарушений, но этого сделано не было. Тогда через суд удалось добиться лишения потребителя наркотиков прав.


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