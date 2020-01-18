Участников проекта «Культ тела-4» в Пензе проверили на детекторе лжи

В Пензе продолжаются горячие съемки проекта «Культ тела-4» (18+). В последний месяц его сотрясают скандалы.

Так, после прошедшего творческого конкурса, где две команды «Спецназа» записывали видеообращения к Басте, возникли взаимные подозрения в накрутке голосов. Сомнения продолжаются и в честности похудения. Напомним, курсантам нельзя принимать мочегонные средства и жиросжигатели из-за их серьезных побочных эффектов и участники реалити используют лишь «секретное орудие» — комплекс для похудения известного пензенского производителя.

Из-за невозможности доказать оба утверждения организаторы пошли на крайние меры. Ставка Армии обратилась в реальное детективное агентство, которое провело обследование полиграфом героев, попавших под подозрение. Вероятность определения лжи в результате 2,5 часовой процедуры — 99%.

Героев, нарушивших клятву честного и безопасного похудения, которое пропагандирует проект, ждут суровые санкции вплоть до дисквалификации.

Напомним, в проекте участвуют жители Пензы с лишним весом. Служа в Армии безопасного похудения, они получают звания и проходят суровые испытания.

Группа «Спецназ» — это герои видеосерий. Группа «Взвод» не участвует в съемках, но худеет параллельно, борясь за ценные призы. В этом году это дорогостоящая путевка на курорт и кожно-пластическая операция.

Проект снимается в формате реалити, то есть все происходящее в нем — полностью реально, за исключением построений постановочные съемки отсутствуют. Средний результат похудения в проекте — минус 15кг за три месяца.



Как курсанты Армии проходили детектор лжи, смотрите в 25-й серии реалити на телеканале «Экспресс» или в соцсетях (Одноклассники, Вконтакте, Инстаграм). Основное сообщество проекта — vk.com/cult_tela