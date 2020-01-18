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Пензячку ввел в заблуждение телефонный обманщик

18 января в 15:57 130 просмотров

В полицию обратилась с заявлением о краже 37-летняя жительница Пензы.

Якобы сотрудник службы безопасности банка позвонил пензячке и сказал, что некто оформляет на ее имя кредит и делает подозрительные операции. Чтобы деньги не списались со счета, он велел сообщить ему реквизиты карты и коды, которые придут на телефон. После того, как женщина все сделала, с ее счета исчезли 49 тысяч рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают возможных злоумышленников», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские просят пензенцев быть бдительными. Сообщить о подозрительных операциях и попросить при этом данные карты могут только мошенники.


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