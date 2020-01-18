Пензячку ввел в заблуждение телефонный обманщик

Якобы сотрудник службы безопасности банка позвонил пензячке и сказал, что некто оформляет на ее имя кредит и делает подозрительные операции. Чтобы деньги не списались со счета, он велел сообщить ему реквизиты карты и коды, которые придут на телефон. После того, как женщина все сделала, с ее счета исчезли 49 тысяч рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают возможных злоумышленников», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские просят пензенцев быть бдительными. Сообщить о подозрительных операциях и попросить при этом данные карты могут только мошенники.