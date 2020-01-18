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Пензенским рыбакам напомнили об опасности выхода на лед

18 января в 16:15 148 просмотров

В Лунинском районе Пензенской области сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы провел рейд по водоемам.

Во время рейда на реке встретился рыбак, ему рассказали о том, как обезопасить себя от несчастного случая, способах оказания первой помощи при утоплении, напомнили правила поведения на воде и льду, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Рыбакам напоминают, что из-за положительных температур днем структура льда значительно изменилась. Местами на поверхности появилась водяная прослойка, поэтому не всегда можно заметить образовавшиеся промоины.

«Перед выходом на водоем для подледного лова рыбаки должны хорошо знать характер водоема (скорость течения, наличие подводных ключей, вероятность наличия теплых стоков и т. д.), строго соблюдать порядок и осторожность при переходах, переездах и других проводимых мероприятиях на льду», — отметили сотрудники ведомства.

Также спасатели отметили важность недопущения детей на лед без присмотра взрослых.

Фотография: https://58.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4059500

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