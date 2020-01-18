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Священник высказал отношение к Крещенским купаниям

18 января в 17:33 134 просмотра

Настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной отец Максим рассказал телеканалу «360» о Крещенских купаниях.

По его словам, купание в купелях — лишь символический жест, отпущение грехов на Крещение возможно только при участии в богослужении, исповеди и раскаянии.

«В советскую эпоху вновь массово распространился обычай схода в хладные воды в тех же самых реках и озерах. Следует сказать, что никакого церковного устава, который бы подразумевал некую обязательность этого действия для христиан нет и никогда не было. Есть церковно-народная традиция», — отметил он.

Тем же, кто не может прийти на богослужение и тем более искупаться в холодной воде по состоянию здоровья, священнослужитель посоветовал включить телеканал, где будут вести трансляции из церкви. Отец Максим выразил мнение, что таким образом человек тоже может стать причастным к празднику.


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