В Пензе в канун Крещения прошли богослужения

Как сообщается на сайте епархии, песнопения исполнил хор Воскресенского храма. ПОсле вечернего богослужения владыка совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. А во время утрени освященным елеем помазали верующих, собравшихся в соборе в канун святого праздника.



Крещение — церковный праздник, который в народе также называют Богоявлением, он отмечается 19 января. Установлен в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.