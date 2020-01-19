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В Пензе в канун Крещения прошли богослужения

19 января в 09:11 374 просмотра

В канун праздника Крещения Господня митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил всенощное бдение в кафедральном соборном храме Успения Пресвятой Богородицы в Пензе.

Как сообщается на сайте епархии, песнопения исполнил хор Воскресенского храма. ПОсле вечернего богослужения владыка совершил литию с освящением хлебов, пшеницы, вина и елея. А во время утрени освященным елеем помазали верующих, собравшихся в соборе в канун святого праздника.

Крещение — церковный праздник, который в народе также называют Богоявлением, он отмечается 19 января. Установлен в честь события евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

Фотография: https://xn----7sbbracknn1actjpi5e2ih.xn--p1ai/2020/01/18/%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%bd-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b3%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%821/

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