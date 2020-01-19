Крещение-2020 в Пензе
Как обратиться к чиновникам через «Жалобную книгу»?
Лыжи: как правильно выбирать, ухаживать и кататься? Мастер-класс
Водосвятие в Пензе 19 января
Наши новости
Врач назвала привычки, которые мешают человеку заснуть
Путин почтил память погибших во время блокады Ленинграда
Более двух миллионов россиян приняли участие в праздновании Крещения Господня
Президент России вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали
Священник высказал отношение к Крещенским купаниям
Путин поздравил «КамАЗ-Мастер» с победой в ралли-марафоне
Работу Владимира Путина одобрили 67% жителей страны
В России зафиксирована первая смерть от снюса
Владимир Путин встретился с рабочей группой по изменениям в Конституцию
Путин поручил подумать над запуском серийного производства самолета «Байкал»

Какие лечебные курорты в России — самые популярные

19 января в 10:19 270 просмотров

В НИИ реабилитации и курортологии перечислили самые популярные лечебные санатории в стране.

Как сообщает Russia Today, самые востребованные курорты находятся в Краснодарском крае, а именно — в Анапе, Сочи, Ейске, Горячих Ключах, рядом с Геленджиком и Туапсе.

Не менее популярны и курорты Ставропольского края, среди них выделяют Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и кавказские Минеральные Воды.

В Крыму лечебными санаториями славятся Евпатория, Крымское приморье, Саки, Феодосия и Южный берег Крыма.

Всего, по данным НИИ, в прошлом году на таких курортах в стране отдохнуло 6,4 млн человек.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE-1499603/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...