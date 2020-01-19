Как сообщает Russia Today, самые востребованные курорты находятся в Краснодарском крае, а именно — в Анапе, Сочи, Ейске, Горячих Ключах, рядом с Геленджиком и Туапсе.



Не менее популярны и курорты Ставропольского края, среди них выделяют Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и кавказские Минеральные Воды.



В Крыму лечебными санаториями славятся Евпатория, Крымское приморье, Саки, Феодосия и Южный берег Крыма.



Всего, по данным НИИ, в прошлом году на таких курортах в стране отдохнуло 6,4 млн человек.