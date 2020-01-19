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В пензенской школе № 20 произошел пожар

19 января в 10:35 326 просмотров

В региональном ГУ МЧС сообщили подробности пожара, который произошел в Пензе на ул. Экспериментальной поздним вечером 18 января.

По данным пресс-службы управления, сообщение о возгорании поступило в 22:44. Пожарные расчеты прибыли на место спустя две минуты, в течении последующих четырех огонь был потушен.

В административном здании на площади 10 кв метров обгорели деревянные полы и декоративные решетки радиаторов отопления. Пожар тушили 18 сотрудников МЧС с помощью шести единиц спецтехники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего, ведется проверка.

Спасатели напоминают пензенцам, что нужно быть осторожными при обращении с огнем. Следует следить за исправностью электроприборов и оборудования.


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