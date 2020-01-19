Путин почтил память погибших во время блокады Ленинграда

Как отмечается на официальном сайте президента России, Владимир Путин посетил военно-исторический комплекс «Невский пятачок», где возложил цветы к мемориалу «Рубежный камень». Также он почтил память погибших во время блокады ленинградцев и воинов-защитников города, возложив венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище.

Блокада Ленинграда — военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими, финскими и испанскими войсками. Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — 872 дня. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года.