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Президент России вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

19 января в 13:34 208 просмотров

В ходе посещения Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда президент Владимир Путин провел встречу с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений.

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, перед началом встречи Владимир Путин вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Их поручили петербуржцы Валентина Андронова, Анатолий Климов, Екатерина Тутурова и Борис Феофанов.

«Мы встречаемся с вами в знаменательный день: 18 января 1943 года бойцы Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Это очень знаковое событие того времени […]. Этой медали — а я хочу сегодня вручить ветеранам медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» — будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны. Торжественные церемонии ее вручения произойдут во всех регионах Российской Федерации, в странах Содружества [Независимых Государств] и за границей в наших дипломатических учреждениях.

Представители поколения победителей и сегодня остаются в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания, существования самого государства, а именно — любовь к Родине, преданность Отчизне, стремление созидать, делать все для ее будущего», — отметил Владимир Путин.

Фотография: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62609

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