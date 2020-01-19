Президент России вручил ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали

Как сообщается на официальном сайте президента РФ, перед началом встречи Владимир Путин вручил ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов». Их поручили петербуржцы Валентина Андронова, Анатолий Климов, Екатерина Тутурова и Борис Феофанов.

«Мы встречаемся с вами в знаменательный день: 18 января 1943 года бойцы Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда. Это очень знаковое событие того времени […]. Этой медали — а я хочу сегодня вручить ветеранам медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» — будут удостоены все участники и ветераны Великой Отечественной войны. Торжественные церемонии ее вручения произойдут во всех регионах Российской Федерации, в странах Содружества [Независимых Государств] и за границей в наших дипломатических учреждениях.



Представители поколения победителей и сегодня остаются в строю, что мне особенно приятно отметить, участвуют в общественной жизни активно и помогают сохранить нам то, что лежит в основе нашего самосознания, существования самого государства, а именно — любовь к Родине, преданность Отчизне, стремление созидать, делать все для ее будущего», — отметил Владимир Путин.