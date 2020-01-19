Минное поле. Пензенец просит заделать ямы во дворе дома № 3 на ул. Онежской

По словам пензенца, в августе 2018 года он уже жаловался на ужасное состояние дороги.



«Одну хилую ямку тогда засыпали, но разве этого достаточно? У нас не дороги, а минное поле! Машинам проезжать невозможно: все усеяно гигантскими провалами, ситуация сильно ухудшается зимой, когда асфальт (точнее, то, что от него осталось) леденеет. Как сюда проехать спецмашинам — скорой, пожарной?



Зимних фото нет — весь ужас могут отобразить только летние. Кстати, это старые снимки — поверьте, сейчас все еще в сто раз хуже! Помогите нам в этом году привести дороги во дворе в порядок, пожалуйста!» — просит горожанин.





Информагентство готовит запрос в мэрию по обращению пензенца. Напомним, жители региона могут писать в «Жалобную книгу» о проблемах, по каждой будет дан официальный ответ. О том, как обратиться к чиновникам через спецпроект, можно почитать здесь.