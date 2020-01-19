Жителя Пензенской области подозревают в покушении на убийство своего ребенка

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 18 января под окнами квартиры дома в селе Засечном Пензенского района были обнаружены с телесными повреждениями мужчина и его ребенок. Их госпитализировали, сейчас в одной из больниц областного центра им оказывают необходимую медпомощь.



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, детально исследуются условия жизни и воспитания малолетнего ребенка. Также следователи выясняют, проводилась ли профилактическая работа с данной семьей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.