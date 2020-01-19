Крещение-2020 в Пензе
Как обратиться к чиновникам через «Жалобную книгу»?
Лыжи: как правильно выбирать, ухаживать и кататься? Мастер-класс
Водосвятие в Пензе 19 января
Наши новости
Бессоновец поплатился за ложное сообщение о вымогательстве
Пензячку ввел в заблуждение телефонный обманщик
Полицейские предостерегают пензенцев от новой уловки мошенников
Пенсионерка из Пензы погорела на покупке итальянских штор
Сердобчанин зарезал брата из-за курения в квартире
Мошенники списали со счета жительницы Мокшанского района 47 тыс руб
Экс-заведующей поликлиникой в Сосновоборске смягчили наказание за подмену крови
Колышлеец сядет за сломанную челюсть приятеля
Пензенские полицейские изъяли за год 160 единиц оборудования для казино
В баре Пензы подрались женщины, пострадавшая — в больнице

Жителя Пензенской области подозревают в покушении на убийство своего ребенка

19 января в 11:24 666 просмотров

В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1989 года, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего ребенка.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 18 января под окнами квартиры дома в селе Засечном Пензенского района были обнаружены с телесными повреждениями мужчина и его ребенок. Их госпитализировали, сейчас в одной из больниц областного центра им оказывают необходимую медпомощь.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, детально исследуются условия жизни и воспитания малолетнего ребенка. Также следователи выясняют, проводилась ли профилактическая работа с данной семьей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1430092/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...