Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 18 января под окнами квартиры дома в селе Засечном Пензенского района были обнаружены с телесными повреждениями мужчина и его ребенок. Их госпитализировали, сейчас в одной из больниц областного центра им оказывают необходимую медпомощь.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, детально исследуются условия жизни и воспитания малолетнего ребенка. Также следователи выясняют, проводилась ли профилактическая работа с данной семьей сотрудниками органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Жителя Пензенской области подозревают в покушении на убийство своего ребенка
В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1989 года, подозреваемого в покушении на убийство малолетнего ребенка.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, вечером 18 января под окнами квартиры дома в селе Засечном Пензенского района были обнаружены с телесными повреждениями мужчина и его ребенок. Их госпитализировали, сейчас в одной из больниц областного центра им оказывают необходимую медпомощь.
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