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В Пензенской области оборудуют 6 площадок для сдачи нормативов ГТО (видео)

19 января в 17:59 314 просмотров

Еще шесть площадок для тренировок и сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» появятся в Пензенской области. Их оборудуют в рамках реализации национального проекта «Спорт — норма жизни», инициированного президентом страны. Уличные тренажеры появятся в Кузнецком, Сердобском, Нижнеломовском, Земетчинском и Пачелмском районах.

«Площадки стандартные, они мало чем будут отличаться, но они достаточно эффективные для занятий на воздухе, прежде всего, нашей молодёжи. Хотя здесь подразумевается, что все возрасты будут заниматься на этих площадках. Все это способствует подготовке к сдаче нормативов комплекса ГТО», — рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Тренажеры подходят для занятий круглый год — в том числе и людям с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в регионе построили 11 таких площадок, напоминает телеканал «Экспресс».


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